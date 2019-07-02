Клиника из Карелии вошла в десятку лучших здравниц России

По результатам рейтинга клиника "Кивач" заняла 7 место из 100.

По итогам 2018 года клиника "Кивач" заняла 7 место в рейтинге инвестиционной привлекательности "ТОП-100 российских здравниц", составленном ассоциацией оздоровительного туризма и рейтинговым агентством RAEX, опубликованном в издании "КоммерсантЪ".

Клиника естественного оздоровления "Кивач" – единственная на Северо-Западе, вошедшая в ТОП-10 лучших здравниц страны.

Лидером рейтинга стал санаторий Краснодарского края. Также в число обогнавших Карелию здравниц вошли санатории и курорты из Башкортостана, Ставропольского и Алтайского края. Четвертое место заняла сеть санаториев АО РЖД-Здоровье.

Здравницы оценивались по нескольким показателям: инвестиционный потенциал, масштаб бизнеса, эффективность бизнеса. Курорт из Карелии смог опередить санатории из южных регионов у которых априори больше шансов лидировать по масштабу бизнеса и по инвестпотенциалу.

"Топ-100 российских здравниц" – это первый в стране рейтинг, "призванный создать систему координат, которая будет способствовать правильному позиционированию российских здравниц и популяризации их инвестпривлекательности в бизнес-сообществе". Рейтинг призван оценить инвестиционную привлекательность здравниц, ориентированных прежде всего на открытый рынок санаторно-курортных услуг.

Особенность рейтинга, составленного в 2018 году, заключается в том, что он формировался на основе показателей деятельности здравниц и за 2016, и 2017 годы.



На протяжении многих лет звезды российского шоу-бизнеса приезжают в Карелию за оздоровительными программами детокса. В клинику "Кивач" не раз приезжали известные деятели российской эстрады и культуры. К примеру, Сергей Светлаков, Анфиса Чехова, Екатерина Стриженова, Екатерина Гордон, Михаил Галустян и многие другие.