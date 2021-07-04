Клиники на Чайкиной: «в очередь за пиявками»

Гирудотерапия — физиотерапевтический метод воздействия на организм человека при помощи медицинских пиявок.

Её применяют в ведущих медицинских центрах, больницах и клиниках. Пиявки, бывает, ставят «тяжелым больным» в кардиологических отделениях. Сейчас специалисты заявляют о пользе гирудотерапии в лечении и реабилитации после СOVID-19. Такое лечение предлагает и экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья, ведь эта терапия «проверена веками». А в «Костной клинике» эта процедура пользуется успехом с момента открытия кабинета гирудотерапии уже на протяжении 16 лет. Врач-гирудотерапевт «Костной клиники» Елена Марышева признаётся, что её пациенты не только не боятся, но и в очередь записываются на прием.

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