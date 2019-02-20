Клинику Елены Малышевой оштрафовали за грубые нарушения

Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому будет оштрафован Медицинский центр Елены Малышевой.

Сумма штрафа за "грубое нарушение лицензионных требований" составила 100 тысяч рублей.

Специалисты выявили ряд нарушений в учреждении. Так, в центре отсутствуют противошоковая и преднаркозная палаты, а в кабинете пластического хирурга нет кушетки,перевязочного стола, весов и других необходимых принадлежностей. Вследствие этого медицинская помощь оказывается ненадлежащим образом, пишет Cosmopolitan.

Кроме того, у одного из врачей недостаточно опыта для работы в клинике – меньше требуемых пяти лет. Однако 57-летняя телеведущая Елена Малышева посчитала эти обвинения смешными.

"О боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго", – заявила Малышева.