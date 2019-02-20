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Новости. Общество
19:40, 20 Февраля 2019
фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Клинику Елены Малышевой оштрафовали за грубые нарушения

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Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому будет оштрафован Медицинский центр Елены Малышевой.

Сумма штрафа за "грубое нарушение лицензионных требований" составила 100 тысяч рублей.

Специалисты выявили ряд нарушений в учреждении. Так, в центре отсутствуют противошоковая и преднаркозная палаты, а в кабинете пластического хирурга нет кушетки,перевязочного стола, весов и других необходимых принадлежностей. Вследствие этого медицинская помощь оказывается ненадлежащим образом, пишет Cosmopolitan.

Кроме того, у одного из врачей недостаточно опыта для работы в клинике – меньше требуемых пяти лет. Однако 57-летняя телеведущая Елена Малышева посчитала эти обвинения смешными.

"О боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго", – заявила Малышева. 

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