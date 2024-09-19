Ключи от квартиры вручили семье участника спецоперации из Кемского района

Жилое помещение было предоставлено по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова.

В минувший вторник глава Рабочеостровского сельского поселения С. Н. Жук вручил ключи от новой квартиры семье участника спецоперации, сообщили в паблике Кемского района Карелии.

Как рассказали в источнике, по поручению главы республики Артура Парфенчикова жилое помещение было предоставлено многодетной семье.





Ситуация с прежним жильем семьи, действительно, была сложной. Печное отопление и отсутствие централизованного водоснабжения создавали серьезные неудобства для матери четырех детей. Поэтому семья была вынуждена переехать в съемное жилье. В связи с тяжелой жизненной ситуацией вопрос первоочередного расселения был вынесен на рассмотрение комиссии муниципалитета с участием прокурора

— рассказали в сообществе.



В группе подчеркнули, что новая квартира полностью готова к заселению и оснащена всеми современными удобствами.