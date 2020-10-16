Клубы путешественников-пенсионеров откроются в Карелии

Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.

В ближайший год в Карелии планируется создание более 30 клубов путешественников, которые объединят свыше 900 пенсионеров, готовых открывать для себя туристические достопримечательности республики. Такую цель поставили участники проекта "Доступный туризм для старшего поколения", поддержанного Фондом президентских грантов.

"Моей маме 89 лет, и чем старше она становится, тем чаще она говорит мне о том, что вспоминает, как мы когда-то путешествовали, – рассказала 12 октября на пресс-конференции в Петрозаводске, посвященной реализации проекта, заместитель руководителя республиканского управления по туризму и экс-директор туроператорской компании "Лукоморье" Ольга Лукина. – Еще на мотоциклах с колясками, ездили всей семьей и даже в страны Прибалтики доезжали из Карелии. Очень жалеет, что так и не побывала на Соловках, хотя я родителям много раз говорила: "Мама! Папа! Все! Поехали, пока есть возможность, пока есть силы!". Время уходит, и чем старше человек становится, тем больше понимает, что важны не материальные ценности, не то, как копили на диван или на шкаф, а то, что у человека остается навсегда с собой – его эмоции, его впечатления".

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