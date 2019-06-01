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Новости. Общество
20:40, 01 Июня 2019
фото: uznayvse.ru

Книгу Ольги Бузовой о счастье отчаявшиеся торговцы продают по смешной цене

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Авторский труд Ольги Бузовой под названием "Цена счастья" подешевел более чем в 10 раз.

Творческий потенциал «главной девушки страны» стремительно дешевеет, пишет "Узнай все".

В Сети обнаружили, что авторский труд Ольги Бузовой под названием "Цена счастья" подешевел более чем в 10 раз.

Изданная с большой помпой в 2016 году, теперь книга лежит на прилавках и не пользуется спросом. Чтобы распродать остатки тиража, посредники — онлайн- и офлайн-магазины — уронили цену на творение "Ольга Бузова. Цена счастья" с 1000 рублей до вполне демократичных 193 (на сайте Wildberries).

Впрочем, другие продавцы, отчаявшись продать залежавшийся товар, пошли на решительный шаг и сделали цену еще ниже — в одном торговом центре "Цена счастья" составляет 49 рублей, а в другом — и вовсе всего девять.

Что же таится под глянцевой подарочной обложкой, украшенной портретом Бузовой, которая в 2016 году еще была блондинкой, счастливой замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым?

Главным образом это "правила жизни" Ольги Игоревны, состоящие из банальных максим на тему "цените каждый свой день и любимого человека рядом".

"Понимать, что всё важно, каждый день и момент. В моей жизни не бывает мелочей, и неважными вещами я не занимаюсь. Ко всему, что происходит в моей жизни, я отношусь, как к чему-то, что решает, каким будет мое будущее. Какой смысл делать то, что не имеет значения, правда?", — говорится в одном из "Правил жизни". Кроме того, страницы подарочного издания украшают фотографии самой Ольги, а еще книга пропитана особыми духами — аромат для нее Бузова разрабатывала с немецким парфюмером.

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