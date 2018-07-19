Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Иосиф Кобзон по именам назвал отечественных знаменитостей, у которых был диагностирован рак.

Об этом он рассказал в недавнем выпуске передачи "Пусть говорят", посвященной борьбе с онкологическими заболеваниями.

В списке Кобзона оказались Александр Буйнов, Александр Розенбаум, Валентин Юдашкин, Людмила Рюмина, сообщают Дни.ру.