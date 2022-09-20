Коэффициент распространения ковида в России опустился до самого низкого значения за пандемию

Индикатор оказался ниже единицы во всех 10 регионах с наибольшим количеством случаев заражения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,67, что является самым низким показателем за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор оказался ниже единицы во всех десяти регионах с наибольшим количеством случаев заражения.

Так, в Ростовской области он составил 0,45, в Свердловской — 0,48, в Пермском крае — 0,49, в Самарской области — 0,52, в Подмосковье — 0,56.

В Москве коэффициент увеличился до 0,6, в Красноярском крае — до 0,85. В Нижегородской и Воронежской областях он опустился до 0,65. В Петербурге этот показатель остался на уровне 0,97.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией, а затем для оценки готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий. Ранее сообщалось, число больных коронавирусом в Карелии за неделю сократилось в два раза.