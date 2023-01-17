Кофеман из Петрозаводска решил сходить в магазин без денег

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали мужчину, который вынес из магазина несколько банок кофе.

В ночь на 23 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала сигнализация. Неизвестный взял с полки несколько банок кофе, положил в карман куртки и ушел.

Позднее сигнал поступил из другого магазина. Охранник сообщил росгвардейцам, что молодой человек пронес мимо кассы напитки и шоколад.

Патруль Росгвардии доставил всех задержанных в полицию.