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"Когда бахнула история с коронавирусом, стало понятно, что нормально пережить весну не получится"

Новости. Экономика
16:11, 09 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Генеральный директор туристической базы Карелии рассказал, с чем он столкнулся в условиях кризиса.

Туристический бизнес оказался одной из самых пострадавших отраслей карельской экономики в условиях жестких карантинных мер, введенных республиканскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. "Столица на Онего" встретилась с генеральным директором туристической базы "Карьяла парк" Дмитрием Кузнецовым и попросила его поделиться своим мнением о том, как государство помогает бизнесу в кризисе.

"За последние три недели все, что я пытаюсь делать, это получить ответы на мои вопросы, о том, что нам ждать дальше, – рассказал Дмитрий Кузнецов. – Как только в конце марта вышло распоряжение главы Карелии о запрете любого бронирования, заселения и продажи туров, мы так и сделали. Мы сообщили всем нашим гостям о том, что мы приостанавливаем бронирование и не сможем никакого заселить, и люди, естественно, направили заявления о возврате денежных средств. В такой ситуации у нас стали возникать резонные вопросы к власти.  Надо понимать, что минувшая зима принесла всему активному туризму большие убытки. Снега не было. Той самой "подушки", которая, как говорят федеральные и республиканские чиновники, должна быть у бизнеса, попросту не оказалось. Туризм никогда не являлся высокомаржинальным бизнесом, особенно если идут огромные расходы на содержание туристической базы и персонала. Если бы была нормальная зима – с большим снегом, с туристическим потоком, возможно, было бы полегче, но в этом году уже в феврале мы почувствовали, что просели. Начали резать свои расходы в надежде, что мы сможем пережить апрель. Однако уже в середине марта пришло осознание, что апрель мы переживем с трудом, а когда бахнула вся эта история с коронавирусом, стало понятно, что нормально пережить нам весну не получится", – рассказал Дмитрий Кузнецов.

Читайте полностью в материале "Из-под нас вышибли все, что было, и ничего не дали взамен".

 

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Комментарии

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новый
2020-04-09 17:53:00
Заодно проверить наличие септиков и состояние водоочистных сооружений, ибо на берегу реки Шуя обосновались. Фекалии московских туристов в городском водопроводе весьма неинтересны петрозаводцам.
Ткачев
2020-04-09 17:42:46
Буржуйчики любят обосновывать свои доходы не только тем, что они шибко умные и вообще талантливые, а еще и тем, что они несут некоторые риски, например. И вот пришла ситуация этого самого риска, когда надо сотрудникам платить зарплату. И что мы видим? Подоткнув подол в трусы буржуйчики разбежались по кустам с криками - вам Путин обещал зарплату, пусть он и платит. Это все, что вам надо знать про буржуЕв.
новый
2020-04-09 16:30:20
Очень любит барыжить природными ресурсами и очень не любит платить налоги. Ублажает на турбазе питерцев и масквичей, а на самобытных глубоко пофиг. Не удивлюсь, если этот персонаж сам масквич. Приперся в Карелию и давай землю скупать, свои порядки устраивать. Свежий пример в Приладожье, где охранник питерских барыг людям пистолетом угро
жал. Нам такие не нужны. Народных денег барыгам от туризма не давать. Совсем. Проверить на предмет уплаты налогов. всенепременно. Не забыть про серые зарплаты и устройство работяг на работу без договоров. И волшебного пендаля в итоге. Такие инвесторы нам не нужны.
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