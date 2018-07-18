Когда отремонтируют Дом офицеров в Петрозаводске

Реконструкция исторического здания бывшего Дома офицеров в Петрозаводске, которая несколько раз откладывалась по разным причинам, должна быть завершена к 30 сентября 2019 года.

Эта дата указана в конкурсной документации к аукциону, объявленному для выбора подрядной строительной организации.

Ранее Управление автомобильных дорог Карелии, на чьем балансе находится здание, уже пыталось провести торги, по условиям которых реконструкция должна была завершиться летом 2019 года. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Реконструкцию Дома офицеров планировалось начать еще в 2016 году. Но тогда результаты аукционы были аннулированы по требованию УФАС.

Затем была объявлена новая дата завершения реконструкции - август 2018 года, но и этот срок был сорван.

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