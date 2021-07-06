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Когда средний размер пенсий превысит 20 тыс. рублей, подсчитали в Пенсионном фонде

Новости. Общество
09:06, 07 Июля 2021
фото: © ТАСC/Сергей Бобылев

Размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров превысит 20 тыс. рублей в 2024 году.

Как сообщают «Ведомости», об этом говорится в материалах Пенсионного фонда России (ПФР) для Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 г. 18 447 руб. (183,4% к ПМП (прожиточный минимум пенсионера. — прим. ред.), в 2023 г. — 19 399 руб. (176,9% к ПМП), в 2024 г. — 20 388 руб. (173,7% к ПМП)», — говорится в документе.

На сколько процентов проиндексируют пенсию, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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