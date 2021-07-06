Когда средний размер пенсий превысит 20 тыс. рублей, подсчитали в Пенсионном фонде

«В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 г. 18 447 руб. (183,4% к ПМП (прожиточный минимум пенсионера. — прим. ред.), в 2023 г. — 19 399 руб. (176,9% к ПМП), в 2024 г. — 20 388 руб. (173,7% к ПМП)», — говорится в документе.

На сколько процентов проиндексируют пенсию, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».