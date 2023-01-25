«Когда «жарит в уши»: как работает концертный звукорежиссер в Петрозаводске

Звукорежиссер одного из петрозаводских клубов и Карельской государственной филармонии Артём Яковлев раскрыл секреты своего мастерства.

Артём Яковлев родом из Петербурга. В Петрозаводск он переехал десять лет назад. Всё это время в городе он работает звукорежиссером на разных площадках. К концерту начинает готовиться за несколько часов.

«Неделю назад меня кто-то спросил, чем занимается звукорежиссер, и я немного подрастерялся. Меня об этом спросили третий раз в жизни. Как правило, общаюсь с людьми, которые понимают специфику этой профессии. С людьми из музыкальной тусовки, художниками, актерами театров, которые частенько бывают на живых концертах и видят, как я стою за пультом. Это вообще ключевое словосочетание — «стоять за пультом». Моя основная специализация, если можно так сказать, это концертная звукорежиссура», - поделился Артем.

Яковлев больше всего любит работать с живым инструменталом.

«Живой инструментал — самое интересное. Джаз. Почему? Это относительно сложный стиль музыки, его не скучно слушать и он, в отличие от рока, не «жарит в уши». То есть его негромко можно делать, спокойный уровень соблюдать, где все частоты грамотно отстроены. А когда «жарит в уши» работать тяжело. Слух замыливается, перестаешь нормально понимать, что на самом деле в звуке происходит. Это не интересно. Плюс, как правило, громкая музыка в Петрозаводске играет в помещениях без акустической отделки, где куча отражений и искажений, где чем громче музыка, тем хуже звук», - рассказал Яковлев.

Обо всех секретах саундчека читайте в материале «Серый кардинал сцены».