Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска – Владимира Любарского и Игоря Корсакова.

На заседании по итогам собеседований 30 апреля члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков.

После майских праздников, 12 мая, депутаты путем тайного голосования кого-то из данных кандидатур должны будут выбрать на пост главы Петрозаводска.

Пока депутаты не приняли решение, интересуемся у вас: кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска?

Проголосовать можно здесь.