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Кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска?

Новости. Политика
15:48, 30 Апреля 2021
фото: © правительство Карелии
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Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска – Владимира Любарского и Игоря Корсакова.

На заседании по итогам собеседований 30 апреля члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков.

После майских праздников, 12 мая, депутаты путем тайного голосования кого-то из данных кандидатур должны будут выбрать на пост главы Петрозаводска.

Пока депутаты не приняли решение, интересуемся у вас: кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2021-04-30 16:09:37
Так никого !!! Оба ни о чём .
Лиса
2021-04-30 15:55:26
Слабунову, ЧТОБЫ она наконец ответила свое пустословие
театральный критик
2021-04-30 16:06:52
Лиса, и всю ейную агрекалчнутую грядку с плакатиками
Off
2021-04-30 15:51:24
Прямые выборы. Педроссы их украли. Они боятся народа и и доверяют жителям Петрозаводска.
кир
2021-04-30 16:24:06
Off, нашему человеку можно верить только в крайнем случае. Бриллиантовая рука. Что-то ты путаешься в показаниях. :)
Гость
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