Кого корпорация развития Карелии привлекает резидентами в промпарк Петрозаводска?

Корпорация развития объявила о подписании трехстороннего соглашения о сотрудничестве с потенциальными резидентами промышленной площадки Петрозаводска, правда одна из компаний уже ликвидирована.

"Корпорация развития Карелии, в лице и.о. генерального директора Ольги Волковой, подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с компаниями ООО "Карелэнергоконсалтинг" и ООО "Вудмарт", - сообщается на сайте корпорации.

Отмечается, что согласно документу, корпорация окажет компании ""Вудмарт, занимающейся производством пиломатериалов хвойных пород высокого качества, безвозмездное содействие в подготовительных мероприятиях, направленных на размещение на Петрозаводской промышленной площадке.

Кроме того, на сайте корпорации указывается, что "работа по проекту началась незамедлительно: свою первую консультацию по земельным вопросам потенциальный резидент промышленной площадки получил в тот же день".

Если обратиться к открытым данным федеральной налоговой службы, то там сообщается, что ООО "Карелэнергоконсалтинг" было образовано в январе 2016 года. Компания прекратила свою деятельность 30 октября 2018 года.

ООО "Вудмарт" было создано в июне 2017 года. Уставный капитал предприятия – 10 тысяч рублей. Компания зарегистрирована в квартире жилого дома по улице Софьи Ковалевской в Петрозаводске. Основной вид деятельности – распиловка и строгание древесины.

Напомним, промышленная площадка в Петрозаводске создается в рамках федеральной целевой программы по развитию Карелии. Площадь ее должна составить 32 га.

На организацию площадки предполагается следующее финансирование: 877,2 млн рублей из федерального бюджета; 55,2 млн рублей – из бюджета Карелии, еще 4,9 млрд рублей – из внебюджетных источников.