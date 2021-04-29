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Количество банковских карт в Карелии вдвое превысило численность населения

Новости. Общество
11:40, 30 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Количество платежных карт, выданных на территории Карелии, увеличилось за год на 48,5 тыс. и достигло 1,2 млн.

Об этом сообщил управляющий Отделением Северо-Западного ГУ Банка России — Национальным банком по Республике Карелия Вадим Чекан на совещании по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти и банковского сектора.

Ранее Сбербанк составил рейтинг «безналичных» городов и регионов России за первый квартал 2021 года, в котором Петрозаводск занял первое место.

Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 68,8% от общего объема всех операций, совершенных жителями города в 2021 году.

А вся республика оказалась на втором месте по стране - доля безналичных операций в целом по Карелии составила 67,7%.

На совещании представители кредитных организаций, в частности Сбербанк, Почта Банк, ВТБ, отметили, что стремятся к расширению присутствия в районах Карелии, в том числе наращивая количество банкоматов и терминалов.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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