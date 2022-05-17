Количество бюджетных мест увеличится в Петрозаводском госуниверситете

Стране требуются молодые IT-специалисты, инженеры и работники с педагогическим образованием.

В этом году в Петрозаводском государственном университете увеличится количество бюджетных мест по нескольким направлениям. Об этом рассказал проректор по учебной работе ПетрГУ Константин Тарасов.

По его словам, на 2022/2023 учебный год в вузе откроется 48 дополнительных бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Если говорить о направлениях аспирантуры, то это 14 мест и по направлениям ординатуры – 21. Увеличение бюджетных мест по программам бакалавриата произойдет по IT-специальностям и другим инженерным направлениям. Также будет увеличено количество мест по программам педагогического образования.

– Мы ожидали увеличение бюджетных мест в этих сферах, так как сейчас они являются наиболее востребованными в условиях нынешних тенденций развития страны и нашего региона. Я думаю, что увеличение бюджетных мест даст больше возможностей для молодежи выбрать нужное направление. Это также поспособствует привлечению в ПетрГУ абитуриентов не только из Карелии, но и из других регионов, – рассказал Константин Тарасов.

Увеличение бюджетных мест в вузах прошло по всей стране. Связано это тем, что стране необходимы востребованные высококвалифицированные специалисты, чтобы ускорить импортозамещение. При этом правительство РФ приоритет при распределении бюджетных мест отдает региональным вузам – в следующем учебном году им направят 73% от общего числа.

– Всего в 2023/2024 учебном году бесплатное обучение смогут начать свыше 590 тысяч студентов. Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки – 245 тыс. мест. На втором месте – педагогические науки. На них выделено более 75 тыс. мест. Также в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. По ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно. Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России, – сказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Высшее образование в России становится доступнее, что благотворно повлияет на экономику как страны в целом, так и отдельных регионов.