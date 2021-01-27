Количество детей, заразившихся коронавирусом, в Карелии за сутки увеличилось на 12 человек

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 27 января по статистике в Карелии было 35178 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3291 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 28 января, – уже 35417 ковидный больной, из них 3303 – это дети, то есть за сутки в Карелии 12 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 230 человек. Всего в республике за время пандемии инфицированы 35417 человек. Выздоровели – 29906. Умерли 222 пациента.