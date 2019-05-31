Количество работников республиканских органов госвласти выросло в Карелии на 56 человек

Рост численности региональных чиновников произошел на фоне снижения количества работников муниципальных администраций.

В 2018 году численность работников республиканских органов исполнительной власти составила 1047 человек. Такие данные опубликовал на своем официальном сайте территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия. По сравнению с предыдущим годом количество республиканских чиновников выросло на 56 человек.

При этом официальная статистика свидетельствует об уменьшении числа работников муниципальных администраций Карелии. Если в 2017 году их насчитывалось в республике 1582 человека, то в прошлом году эта цифра сократилась до 1483 человек.