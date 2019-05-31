13:55, 31 Мая 2019
Количество работников республиканских органов госвласти выросло в Карелии на 56 человек
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Рост численности региональных чиновников произошел на фоне снижения количества работников муниципальных администраций.
В 2018 году численность работников республиканских органов исполнительной власти составила 1047 человек. Такие данные опубликовал на своем официальном сайте территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия. По сравнению с предыдущим годом количество республиканских чиновников выросло на 56 человек.
При этом официальная статистика свидетельствует об уменьшении числа работников муниципальных администраций Карелии. Если в 2017 году их насчитывалось в республике 1582 человека, то в прошлом году эта цифра сократилась до 1483 человек.
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