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Парфенчиков обязал министров начинать утро с чтения жалоб жителей Карелии

Новости. Политика
15:59, 28 Марта 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил чиновникам проводить регулярный мониторинг обращений горожан.

Министры карельского правительства должны начинать утро с мониторинга обращений жителей. Соответствующее поручение дал Артур Парфенчиков по итогам посещения Центра управления регионом. Об этом губернатор рассказал в соцсети.

«Решение о создании ЦУРов по всей стране было принято Президентом Российской Федерации. В ноябре 2020 года ЦУР заработал в Карелии. Его основная задача — мониторинг обращений граждан и обратной связи от органов власти. Сам лично каждый день рассматриваю десятки сообщений в свой адрес. Требую такой же работы и от своих подчиненных», — заявил он.

По словам Парфенчикова, за минувший год ЦУР отработал почти 80 тысяч обращений. Самые распространенные проблемы — дороги, благоустройство, вопросы медицины и ЖКХ. 

«Хотя сегодня „тепловая карта“ несколько видоизменилась — возросло число обращений по работе предприятий в условиях санкций, продовольственной безопасности и лекарственному обеспечению. Тревога людей понятна, особенно если учесть большое количество фейков, их также оперативно проверяет и отрабатывает ЦУР», — сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось о создании «горячей линии» для жалоб жителей Карелии на рост цен.

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