Больше половины семей в Карелии имеют хотя бы один легковой автомобиль.

Это следует из результатов анализа имущественного положения домохозяйств, проведенного Карелиястатом.

Выяснилось, что количество семей с личным автотранспортом в Карелии выросло за 10 лет в 1,5 раза.

Если в 2010 году на 100 семей приходилось, в среднем, 45 легковых автомобилей, то в 2021 году – уже 66 единиц автотранспорта. Кроме того, у небольшой части домохозяйств имеются микроавтобусы и мотоциклы.

Количество семей, где есть мотоциклы, за 10 лет выросло в 3 раза.