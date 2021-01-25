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Общее количество смертей от COVID-19 в России превысило 70 тысяч

Новости. Происшествия
11:29, 26 Января 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За минувшие сутки в России подтверждено 564 летальных исхода жителей с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлен 18 241 случай COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрирован 3 756 931 случай коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровел 3 174 561 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 23 798 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 564 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 70 482 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 100 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 292 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 26 января остаются 648 799 человек.

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Комментарии

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zanoza
2021-01-26 12:35:00
Почему же при спаде заболевания, такое количество смертей?
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