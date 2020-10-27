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Количество свободных коек для больных коронавирусом в Карелии за сутки уменьшилось на 2,5%

Новости. Общество
09:59, 28 Октября 2020
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии осталось 39,2% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 39,2%. 27 октября этот показатель равнялся 41,7%.

По данным на 28 октября в стационарах находятся 340 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 327 - в состоянии средней тяжести, 7 тяжелобольных и 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 98 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

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