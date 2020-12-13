Количество вакансий для трудоустройства в Карелии резко выросло к концу года

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада проанализировало более 1,8 тысяч вакансий, открытых в Карелии с 1 по 30 ноября 2020 года – их общее количество выросло на 54% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Согласно результатам исследования, число вакансий за год увеличилось в подавляющем большинстве профессиональных сфер. Сократилось количество предложений только для специалистов в сфере бухгалтерии (на 5%).

Конкуренция за рабочие места за год снизилась. В ноябре 2020 года на одну вакансию в Карелии приходилось 4,4 резюме. Год назад этот показатель составлял 6,7.

В каких сферах легче всего найти работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".