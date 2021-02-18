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Количество вакансий в Карелии резко выросло в январе

Новости. Общество
11:05, 19 Февраля 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Работодатели в Карелии в январе открыли на 47% больше вакансий, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Это следует из результатов анализа объявлений о вакансиях, размещенных на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Резкий рост объясняется, в том числе, оживлением гостинично-ресторанного бизнеса. Количество вакансий в этой сфере в Карелии выросло на 65%.

Лидером по спросу на сотрудников стала торговля – более 30% из общего числа вакансий предназначены для продавцов в магазинах, менеджеров по работе с клиентами, специалистов по прямым продажам, торговых представителей и т.д.

Где еще больше всего нужны рабочие руки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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