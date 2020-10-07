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За сутки в России число заболевших коронавирусом увеличилось на 11 493 человек

Новости. Общество
13:36, 08 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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Оперативный штаб показал статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 октября.

За прошедшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 8 октября составило 1 260 112 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 002 329 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7 054 пациента.

Летальных случаев за все время: 22 056, за последние сутки - 191 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 49,1 млн тестов на коронавирус,  за последние сутки - 439 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 октября остается 246 111 человек.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-08 15:01:29
Выживаем, однако.
АК
2020-10-08 14:57:39
Столица, почему убрали статистику по Карелии с главной страницы?
кир
2020-10-08 14:31:43
Уже Кремль серьезно обеспокоен и призвал граждан соблюдать меры предосторожности и мобилизоваться. На нашего человека это мало действует.Знания он хорошо усваивает только через задницу.
*
2020-10-08 15:05:28
Если сама думаешь...зопой ,не думай , что все так как и ты думают .
кир
2020-10-08 15:52:36
*, чего ник сменил, пьяница? Кто тебя содержит? Иди, выведи собаку, бестолочь. Давно уже просится. :)
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