За сутки в России число заболевших коронавирусом увеличилось на 11 493 человек

Оперативный штаб показал статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 октября.

За прошедшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 8 октября составило 1 260 112 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 002 329 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7 054 пациента.

Летальных случаев за все время: 22 056, за последние сутки - 191 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 49,1 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 439 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 октября остается 246 111 человек.