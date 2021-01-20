Количество замков на даче в Карелии стало сюрпризом для незатейливого вора

Житель Петрозаводска не смог обворовать дачу, так как ему не удалось взломать все дверные замки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление. Петрозаводчанин обнаружил, что кто-то пытался проникнуть внутрь его дачного дома.

Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 36-летний житель Петрозаводска. По его словам, он приехал в садоводческое товарищество в районе поселка Новая Вилга, чтобы украсть электроинструмент или другое ценное имущество. Присмотрев одну из дач, домушник с помощью монтировки попытался взломать замки. Однако на третьем замке он понял, что ему не хватает сил, и покинул этот дом.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.