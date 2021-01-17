За время пандемии в России выздоровели 2 978 764 человека, заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрирована выявлено 22 857 случаев заражения коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 978 764 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 18 333 пациента.

За минувшие сутки в России подтвержден 471 летальный исход жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 66 037 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 97 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 373 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 18 января остаются 617 328 человек.