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За время пандемии в России выздоровели 2 978 764 человека, заразившихся COVID-19

Новости. Происшествия
11:57, 18 Января 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За последние сутки в России зарегистрирована выявлено 22 857 случаев заражения коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 978 764 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 18 333 пациента.

За минувшие сутки в России подтвержден 471 летальный исход жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 66 037 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 97 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 373 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 18 января остаются 617 328 человек.

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Комментарии

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Вася
2021-01-18 13:24:41
Ничто не вечно под луной
кир
2021-01-18 13:15:07
Выздоровевших на работы и в армию. Слишком много без дела шляется. Так, леопольдик?
Гость
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