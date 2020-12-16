Количество жертв коронавируса в России приближается к 50 тысячам

За последние сутки в России подтверждено 587 смертей от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 762 688 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 202 540 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 440 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 587 летальных исходов больных с коронавирусом, за все время в стране зарегистрирована 49 151 смерть пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на 17 декабря проведено свыше 84,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 497 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 декабря остаются 592 572 человека.