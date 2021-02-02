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Коляска напрокат: В Петрозаводске открылся пункт проката вещей первой необходимости для детей до трех лет

Новости. Общество
16:24, 03 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Пункт проката оснащен вещами первой необходимости: кроватка детская, коляска детская 3 в 1, столик пеленальный, стульчик для кормления, автокресло.

В январе 2021 года в рамках реализации проекта, направленного на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизни детей в таких семьях, в Центре помощи детям "Надежда" начал работать пункт проката вещей первой необходимости для детей от 0 до 3-х лет. Пункт проката оснащен вещами первой необходимости: кроватка детская, коляска детская 3 в 1, столик пеленальный, стульчик для кормления, автокресло.

Специалисты отделения социальной реабилитации в полустационарной форме Петрозаводского городского округа в декабре 2020 провели предварительную работу по информированию населения Петрозаводска о порядке и условиях предоставления услуги пункта проката. В настоящее время осуществляется сотрудничество со специалистами детских поликлиник и образовательных учреждений Петрозаводска с целью распространения информации среди посетителей данных организаций.

На сегодняшний момент услугой пункта проката воспользовалось 6 семей.

Желающим получить во временное пользование вещи первой необходимости необходимо заранее позвонить по телефону 8 (911) 400-11-59, 8 (911) 400-05-23, 8 (911) 400-07-49, 8 (911) 400-14-84. Специалисты проконсультируют о наличии вещей, помогут собрать необходимый пакет документов и направят в пункт проката, расположенный по адресу: г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 24а.

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