Колл-центр для консультирования предпринимателей открылся в Петрозаводске

Студенческий бизнес-инкубатор Петрозаводского госуниверситета открыл колл-центр, специалисты которого готовы проконсультировать предпринимателей по всем вопросам организации и ведения бизнеса.

"В колл-центре можно получить консультацию специалиста в области организации и ведения предпринимательской деятельности, узнать информацию о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия", – сообщила пресс-служба вуза.

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