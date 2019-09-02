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Новости. Общество
12:04, 02 Сентября 2019
фото: © Depositphotos / .shock

Колл-центр для консультирования предпринимателей открылся в Петрозаводске

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Студенческий бизнес-инкубатор Петрозаводского госуниверситета открыл колл-центр, специалисты которого готовы проконсультировать предпринимателей по всем вопросам организации и ведения бизнеса.

"В колл-центре можно получить консультацию специалиста в области организации и ведения предпринимательской деятельности, узнать информацию о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия", – сообщила пресс-служба вуза.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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