Коллаж в 10 метров установят ко Дню Победы в центре Петрозаводска

Власти города предлагают петрозаводчанам присоединиться к созданию большого коллажа, который установят к 75-летию Победы на площади Кирова.

По сообщению администрации Петрозаводска, в преддверии 9 мая на площади Кирова будет установлена десятиметровая конструкция. Она образует слово "Победа". Каждая буква будет составлена из фотографий участников войны.

Петрозаводчанин приглашают помочь с созданием фотозоны и заполнить конструкции снимками.

Каждый может прислать фотографии свои родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и рассказать их историю. Снимки с кратким описанием (ФИО героя, место его службы и т.д.) необходимо загрузить в специальный фотоальбом. Сделать это нужно не позднее 8 марта, уточнили в администрации города.

Ранее сообщалось, что к Дню Победы на площади Кирова установят стелу воинской славы. Она обойдется Петрозаводску в 86 млн рублей.