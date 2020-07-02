Коллеги Ефремова заявили о его пристрастии к рукоприкладству

Многие женщины душевно и физически пострадали от актера. Режиссер Валерий Сергеев признался, что Ефремов истязал подруг, некоторым из них он поломал жизнь, пишет Cosmoplitan.

"Миша поднимал руку на женщин. Они любили и всё терпели. Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь", – рассказал Сергеев.

Ионова после пережитых вспышек агрессии со стороны возлюбленного замкнулась, ушла из театра, а потом и вовсе отказалась от актерской профессии.

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"Избил пожилого ветерана, который сделал ему замечание. Чтобы Мишу не упекли в тюрьму, отец его отправил в армию. Позже Ефремов уволил сына из театра за то, что он покалечил одного человека – сильно ударил в пах. Тот человек не может иметь детей. Против Миши возбудили уголовное дело, но закрыли его благодаря связям Олега Ефремова", – призналась Бронзова.

Напомним, восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.



Московская прокуратура заявила, что в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет