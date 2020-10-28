Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти

Врач-уролог Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Николай Шестаков скончался от внезапной остановки сердца.

Об этом говорится в сообщении на странице БСМП ВКонтакте.

"27 октября от внезапной остановки сердца ушел из жизни врач-уролог хирургического отделения №1 Николай Владимирович Шестаков", - сказано в сообщении.

Ему был 41 год.

Николай Шестаков пришел на работу в БСМП сразу после окончания ПетрГУ и отдал этой больнице почти 20 лет своей жизни.

Коллеги отмечают его стремление к получению новых знаний и активную жизненную позицию – он был председателем профсоюзного комитета и председателем участковой избирательной комиссии больницы.

"Коллеги отзываются о нем как о высококлассном специалисте, с которым связывались большие надежды в освоении высоких технологий, и вспоминают, как он радовался одному из последних масштабных приобретений больницы – литотриптору. Для больницы безвременный уход такого молодого, веселого, активного, жизнерадостного и доброго человека – огромная, невосполнимая потеря", - отметили в БСМП.

Известно, что не так давно Николай Шестаков потерял отца.