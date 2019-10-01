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Новости. Общество
09:56, 01 Октября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Подготовка концерта к 100-летию Карелии под угрозой срыва, сообщил коллектив "Кантеле" Парфенчикову

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Представители творческого коллектива ансамбля "Кантеле" подготовили обращение в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова, в котором сообщили о своем несогласии с увольнением руководителя Татьяны Темнышевой и о возможном срыве подготовки концерта из-за этого.

Текст обращения артистов "Кантеле" был опубликован в Сети. Авторы документа обращаются к Парфенчикову за помощью в разрешении ситуации. Они заявляют, что их никто не подготовил к кадровым переменам в руководстве. Артисты выступили в защиту Татьяны Темнышевой, которая руководила коллективом до настоящего момента, находясь в должности исполняющего обязанности директора национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле".

"У нас чрезвычайная ситуация! По неизвестным причинам у нас смещают руководителя, который устраивает как администрацию ансамбля, так и артистов. Человека, который работал с профессиональными музыкальными и театральными коллективами Карелии и понимает не только организационную структуру, но и творческие задачи и возможности. Человека, который работал несколько лет с ансамблем и занет подход к каждому артисту", - сообщается в письме.

Новым директором ансамбля станет Наталья Львова. Авторы документа утверждают, что смена руководителя может болезненно отразиться на коллективе и повлиять на результаты работы.

"С уходом Татьяны Ивановны с поста руководителя ансамбля под угрозой окажется выполнение государственного задания, международных культурных проектов, подготовка к празднованию 100-летия  Республики Карелия", - сообщается в письме.

Художественный руководитель "Кантеле" Вячеслав Иванов сообщил "Столице на Онего", что коллектив не был подготовлен к кадровым перестановкам, что и послужило основанием для обращения к власти.

"Инициатива письма - от творческого состава. Львову никто знает - коллектив не против неё, а за Темнышеву. Непонятно, почему коллективу никто ничего не сказал и не подготовил к такой перемене", - сказал Вячеслав Иванов.

Сегодня днем состоится встреча нового руководителя и коллектива. В Минкульте пообещали прокомментировать ее итоги прессе.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-01 10:34:55
Неоправданные кадровые увольнения продолжаются. Видимо эта Львова чья-то родственница, в регионе кадровая политика основана на кумовстве.
однозначно
2019-10-01 10:30:17
Плясуны балалаечники совсем оборзели. Шантажировать еще тут будут. Не нравится плясать - идите в бизнес.
zanoza
2019-10-01 10:38:48
однозначно, ты с утра не в духе.Злость-самая бесполезная из эмоций. Разрушает мозг и вредит сердцу. Побереги здоровье :)
Lana
2019-10-01 10:29:16
Это становится заразным...
фил
2019-10-01 10:26:31
Львова угробит Кантеле.
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