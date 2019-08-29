Коллективы из Петрозаводска споют гимн РФ на "Зенит Арене"

В воскресенье, 1 сентября, в Санкт-Петербурге пройдет самое масштабное исполнение гимна РФ.

В этом году гимну Российской Федерации исполняется 75 лет.



В акции примут участие многочисленные художественные коллективы артистов и музыкантов из 85 регионов страны.



В состав карельской делегации войдут ансамбль " Кумушки" и детский фольклорный ансамбль "Петровская слобода", сообщает паблик "Республика Карелия".

Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории.