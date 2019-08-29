Коллективы из Петрозаводска споют гимн РФ на "Зенит Арене"

Новости по теме
Загрузка...
В воскресенье, 1 сентября, в Санкт-Петербурге пройдет самое масштабное исполнение гимна РФ.
В этом году гимну Российской Федерации исполняется 75 лет.
В акции примут участие многочисленные художественные коллективы артистов и музыкантов из 85 регионов страны.
В состав карельской делегации войдут ансамбль " Кумушки" и детский фольклорный ансамбль "Петровская слобода", сообщает паблик "Республика Карелия".
Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
22.08.2019, 10:46
24.08.2019, 13:07
22.08.2019, 15:22
24.08.2019, 11:39
22.08.2019, 15:26
Аналитика
Сегодня 12:44
Политкухня
Заместитель премьер-министра карельского правительства по социальным вопросам Лариса Подсадник в канун начала нового учебного года рассказала о том, как развивается система образования в республике.
28.08.2019 13:43
28.08.2019 12:29
28.08.2019 09:55
28.08.2019 09:55
Чтиво
26.08.2019 13:06
Личное мнение
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
26.08.2019 10:26
22.08.2019 14:35
19.08.2019 11:20
Медиа
Сегодня 09:29
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии