Коллекторам "дана команда фас" по выселению должников из бывшего общежития в Петрозаводске

К жильцам дома на улице Володарского, 44 приходили коллекторы и предупредили, что выселение должников будет проходить с применением силовых методов.

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения. Часть жильцов должна съехать до 15 декабря, часть до 31-го.

Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности. Уведомления получили все - и должники, и те, кто исправно оплачивает услуги.

Как стало известно "Столице на Онего", первый рейд, касающийся выселения, уже прошел на минувшей неделе.

- На той неделе ходили коллекторы, они напугали семьи с детьми, - сказала одна из жительниц дома. - Я не должник, и мне комнату надо освободить до 31 декабря, поэтому ко мне не приходили, но люди после прихода коллекторов устроили собрание, где рассказали, что приходили коллекторы в третий подъезд и во второй. Коллекторы разговаривали очень строго, напугали, что выбьют двери и выкинут на улицу. Они сказали: "Нам дана команда фас, поэтому мы вас выселим".

По словам женщины, мамы с детьми очень напугались, потому что с ними разговаривали по-хамски и грубо.

"Работали по списку, в котором были отмечены все должники, которых надо выселить, - сказала жительница дома на Володарского. – Те, у кого дети, сразу обратились к детскому омбусмену за помощью".

Геннадий Сараев, детский омбудсмен Карелии, подтвердил "Столице на Онего", что действительно к нему приходили жильцы, рассказывали о ситуации.

"Поступила информация, что по общежитию ходила юрист из "Петрозаводскстроя" с молодыми людьми "бандитского вида", как описала их одна из жительниц, и предупреждала, что будут использовать силовые методы, если по-нормальному не будут освобождать комнаты, - рассказал Геннадий Сараев. - Я сразу сообщил в МВД, чтобы они взяли под контроль ситуацию. Не хватало нам еще, чтобы как в лихие 90-е стали делать".

Подробнее о ситуации с выселением жильцов из бывшего общежития читайте здесь.