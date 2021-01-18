Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России 7
18.01.2021 16:05
Министерство спорта Карелии "обезглавили" 14
18.01.2021 16:55
Власти сообщили, когда людям разрешат снять маски 3
18.01.2021 23:30
"Бабушка плачет": воды в многоквартирном доме Петрозаводска нет уже 4 дня (ВИДЕО) 13
18.01.2021 15:38
На прививку становись
Сегодня 10:49

Коллекторы в Карелии: "Не вернешь долг – с тобой случится страшное"

Новости. Общество
11:55, 19 Января 2021
фото: © kazanpress.ru
Загрузка...

В Карелии коллекторы устроили телефонный террор сотрудникам муниципального учреждения, работница которого не вернула вовремя кредит, а саму должницу запугали угрозами.

В редакцию обратились сотрудники муниципального учреждения, которые сообщили, что коллекторы устроили им телефонный террор, пытаясь выбить долг с их коллеги.

Сама должница, 21-летняя девушка, плача от страха и безысходности, рассказала, как коллекторы запугивали ее, требуя вернуть взятые 5 тысяч рублей.

Какой коллекторский кошмар пережили сотрудники муниципального учреждения в Карелии, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-01-19 12:34:59
Это не коллекторы, а самые настоящие уголовники и их место в тюрьме.
Неравнодушный
2021-01-19 12:12:45
Довела до отчаяния заимодавца, теперь тоже страдает. Жизнь - это страдание.
кир
2021-01-19 12:37:56
Неравнодушный, они такие. Любого доведут до отчаяния. Но они не виноваты. Ими инстинкт руководит.
кир
2021-01-19 12:02:36
Жить, как говорится, хорошо! - А хорошо жить - еще лучше! ©
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Чтиво

Сегодня 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
На прививку становись
Сегодня 10:49
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»