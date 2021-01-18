Коллекторы в Карелии: "Не вернешь долг – с тобой случится страшное"

В Карелии коллекторы устроили телефонный террор сотрудникам муниципального учреждения, работница которого не вернула вовремя кредит, а саму должницу запугали угрозами.

В редакцию обратились сотрудники муниципального учреждения, которые сообщили, что коллекторы устроили им телефонный террор, пытаясь выбить долг с их коллеги.

Сама должница, 21-летняя девушка, плача от страха и безысходности, рассказала, как коллекторы запугивали ее, требуя вернуть взятые 5 тысяч рублей.

Какой коллекторский кошмар пережили сотрудники муниципального учреждения в Карелии, читайте здесь.