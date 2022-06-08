Колония в Сегеже отмечает день рождения

УФСИН по Карелии сообщает, что в этот день была образована исправительная колония №7, располагающаяся в Сегеже.

25 июня — день образования исправительной колонии № 7, информирует УФСИН.

Сообщается, что учреждение создавалось в 1968 году для строительства Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. При участии учреждения введены в эксплуатацию Северный и Южный микрорайоны города, спортивный комплекс, новые цеха ЦБК, район ул. Лейгубская.