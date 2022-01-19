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Команда из Карелии вышла в плей-офф Первенства Молодежной хоккейной лиги

Новости. Спорт
17:40, 20 Января 2022
фото: Минспорта Карелии

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«СКА-ГУОР Карелия» досрочно вошла в число 16 сильнейших молодежных команд страны.

Как рассказали в Минспорта республики, хоккейная команда «СКА-ГУОР Карелия» провела 17 и 18 января два домашних матча с МХК «Динамо» в рамках Первенства национальной молодёжной хоккейной лиги. Соперники одержали по одной победе, но карельская команда победила в первом матче более чем уверенно — 6:2, проиграв лишь с разницей в одну шайбу — 2:1.

В результате победы «СКА-ГУОР Карелия» гарантировала себе участие в плей-офф НМХЛ. Наша команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции: за 30 игр она набрала 47 очков. Таким образом, она стала одной из 16 команд, разыграющих в матчах на выбывание победу в Первенстве.

Впереди у «СКА-ГУОР Карелии» домашние матчи с ХК «ЭкоНива-Бобров», которая также вышла в плей-офф досрочно. Игры пройдут в Кондопоге 23–24 января.

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