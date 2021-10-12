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Команда Минэкономразвития Карелии лучше всех распорядилась бюджетом Якутии

Новости. Экономика
15:05, 12 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Карельская команда стала лидером в экономическом симуляторе по управлению регионом в Санкт-Петербурге.

Команда Минэкономразвития Карелии и представители муниципалитетов Карелии приняли участие в модуле обучения по программе «Системный подход в управлении регионом». Информация об этом появилась на паблике Министерства. Мероприятие прошло на платформе Высшей школы государственного управления РАНХиГС в Санкт-Петербурге.

В первый день наши участники победили в игре — экономическом симуляторе по управлению регионом. Всего на симуляторе принимали участие 10 команд, которые приехали со всех регионов Северо-Запада.

Команды должны были распределить средства регионального бюджета на 5 лет наиболее оптимальным образом. Учитывались такие показатели, как: уровень жизни населения и социальная политика, демография и трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, экономический рост и эффективность экономики, качество управления и инфраструктура, национальные цели.

В результате карельская команда во главе с капитаном, министром экономического развития Олегом Ермолаевым, моделировавшая условный бюджет республики Саха (Якутия), стала победителем экономического симулятора, распорядившись бюджетом лучше всех остальных команд Северо-Западного федерального округа.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-12 15:40:52
Пусть не переживают за Якутию, она в надёжных руках КПРФ.
drug
2021-10-12 15:37:58
Вот теперь у нас есть еще и Капитан.
А кто главнее Капитан или Командир ?
А писали, что он был младшим кадровиком в милиции и прославился благодоря скандалам в Пряже.
Изя
2021-10-12 15:33:32
Только с развитем региона у них плохо , а с освоением бюджета у них хорошо . Лучше бы наоборот ))) :)
drug
2021-10-12 15:19:46
Всех в Якутию на работу.
Изя
2021-10-12 15:34:20
drug, а они там нужны ???))) :)
Off
2021-10-12 15:14:09
Что что а бюджеты осваивать они умеют . :)
Русский
2021-10-12 15:13:10
От такой новости фрау эмме хочется петь, танцевать и летать одновременно ? Или вы не поняли, это другое ?
Гость
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