Команда Минэкономразвития Карелии лучше всех распорядилась бюджетом Якутии

Карельская команда стала лидером в экономическом симуляторе по управлению регионом в Санкт-Петербурге.

Команда Минэкономразвития Карелии и представители муниципалитетов Карелии приняли участие в модуле обучения по программе «Системный подход в управлении регионом». Информация об этом появилась на паблике Министерства. Мероприятие прошло на платформе Высшей школы государственного управления РАНХиГС в Санкт-Петербурге.

В первый день наши участники победили в игре — экономическом симуляторе по управлению регионом. Всего на симуляторе принимали участие 10 команд, которые приехали со всех регионов Северо-Запада.

Команды должны были распределить средства регионального бюджета на 5 лет наиболее оптимальным образом. Учитывались такие показатели, как: уровень жизни населения и социальная политика, демография и трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, экономический рост и эффективность экономики, качество управления и инфраструктура, национальные цели.

В результате карельская команда во главе с капитаном, министром экономического развития Олегом Ермолаевым, моделировавшая условный бюджет республики Саха (Якутия), стала победителем экономического симулятора, распорядившись бюджетом лучше всех остальных команд Северо-Западного федерального округа.