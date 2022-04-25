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Команда «Олимп» стала победителем чемпионата Карелии по баскетболу

Новости. Спорт
09:00, 03 Мая 2022
фото: © БК «Олимп»

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Это уже двенадцатый чемпионский титул для баскетболистов "Олимпа".

Как рассказал участник команды Дмитрий Беленихин, для «олимпийцев» это уже двенадцатый чемпионский титул.

«Десять дней назад тем же составом мы стали чемпионами Петрозаводска!».

Как ранее отмечал бессменный капитан команды-победителя «Олимп» Святослав Нефедов, чтобы показать хороший уровень игры, побороться за место на пьедестале, спортсмены тренируются по два часа три раза в неделю, выкраивая время в общем графике рабочих и семейных дел.

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