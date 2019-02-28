Команда по американскому футболу из Петрозаводска примет участие в международном турнире

"Карельские Оружейники" отправятся в Минск для участия в международном турнире "Кубок Монте Кларка".

Юрий Кушнир, президент карельской федерации американского футбола, рассказал, что приглашение принять участие в турнире получили только 2 команды из России.

Помимо "Оружейников" в турнире сыграют пять команд: "Янтарные Ястребы" (Калининград, Россия), "Варвары" (Гродно, Беларусь), "Волки" (Винница, Украина), "Железные Волки" (Вильнюс, Литва) и хозяева турнира "Зубры" (Минск, Беларусь).

Матчи пройдут в воскресенье, 3 марта, в 9.00.

"Оружейники" попали в группу А, где на групповом этапе сыграют два матча подряд против винницких "Волков" и фаворитов турнира минских "Зубров". После этого будут сыграны матчи плей-офф.

"Международный турнир – это всегда интересно. Интересно встречаться с командами, с которыми мы еще не играли и не факт, что поиграем в обозримом будущем. Любительский спорт – штука непредсказуемая. В силу многих причин любительским командам тяжело показывать максимальный результат, на который они способны. Та команда, которой это удастся в Минске, и должна победить. Своим игрокам я всегда говорил, что если они покажут все, что умеют, то обязательно победят", – рассказал главный тренер "Оружейников" Сергей Корнев.