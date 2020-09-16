Команда "СКА-ГУОР Карелия" будет выступать в новом сезоне молодежной хоккейной лиги

Команда училища олимпийского резерва в Кондопоге выступит под названием "СКА-ГУОР Карелия".

Как сообщили в училище, договор о сотрудничестве в сфере хоккея подписали генеральный директор хоккейного клуба СКА, генеральный директор академии СКА Андрей Точицкий и директор государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов.

Документ предусматривает взаимодействие в сфере развития юношеского хоккея, подготовки резерва молодых игроков для хоккейных сборных Российской Федерации, совершенствования уровня их профессионального мастерства.

Соглашение также предполагает поддержку в обеспечении материально-технической базы молодежной хоккейной команды "СКА-ГУОР Карелия", совместное проведение спортивных мероприятий.

Кроме того, договор предусматривает возможность просмотра хоккеистов училища с целью их перехода в команды системы СКА.