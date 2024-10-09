Комету запечатлели в небе над Петрозаводском

Удивительное явление удалось заснять в столице Карелии, несмотря на облака.

Вчера, 13 октября, в небе над Петрозаводском оказалась видна комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), приблизившаяся к орбите Земли. Фото опубликовали в группе астрономического клуба «Астерион».

«Комета была хорошо видна в бинокль. Также была видна просто глазами, не смотря на еще яркое сумеречное небо», — отметили в паблике.

Ранее яркая комета была видна в небе южного полушария, а теперь доступна наблюдателям и из Карелии. Комету пока можно увидеть даже невооружённым глазом на ясном небе, но, начиная с 12 октября, она отдаляется от Земли.