Комфортная теплая летняя погода ожидает жителей Карелии 28 июля

О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 июля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем воздух прогреется до +25, +27°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +12, +17°С, местами столбик термометра опустится до +8°С, днем потеплеет до +23, +28°С, местами до +31°С.