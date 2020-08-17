890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
У Ефремова нарушилась речь и онемели конечности
17.08.2020 21:30
В Петрозаводске пассажиры толкали вставший на перекрестке троллейбус (ВИДЕО) 16
17.08.2020 13:01
Полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников 2
17.08.2020 15:43
Петрозаводчанка стянула кольцо с пальца спящей соседки 3
17.08.2020 18:40
Карельские легкоатлеты привезли медали с соревнований СЗФО 2
17.08.2020 18:20
Около 30 новых случаев ковидной инфекции выявлено в Карелии за последние сутки 7
Сегодня 08:56

Комиссия Минкультуры России не подписала акт приемки реставрационных работ на Преображенской церкви Кижей

Новости. Экономика
09:48, 18 Августа 2020
фото: ©Игорь Георгиевский
Загрузка...

Торжественное открытие храма после реставрации перенесено на следующий год.

Самый знаменитый памятник деревянной архитектуры Карелии – Преображенская церковь Кижского погоста – остается закрытым для посетителей более сорока лет. Реставрация уникального 22-главого храма началась в 2009 году, ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. В ходе работ карельским реставраторам удалось устранить серьезные деформации многотонной деревянной конструкции церкви, возведенной в XVIII столетии, и это позволило убрать металлический каркас, который на протяжении десятилетий поддерживал памятник.  

Торжественное открытие храма после реставрации планировалось на 19 августа. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции руководство музея-заповедника "Кижи" перенесло торжества на следующий год. Между тем за месяц до планировавшегося открытия храма на заповедном острове побывала комиссия территориального управления министерства культуры России, которая должна была принять выполненные реставрационные работы. Но комиссия отказалась подписывать акт приемки работ.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Штази
2020-08-18 10:41:48
Между прочим, высокие гости могли бы к поездке и получше подготовиться. Уж чего-чего, а бумаг-то в Москву с проектами, докладами и отчётами было послано выше крыши. Только там их, похоже, никто не читает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»