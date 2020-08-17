Комиссия Минкультуры России не подписала акт приемки реставрационных работ на Преображенской церкви Кижей

Торжественное открытие храма после реставрации перенесено на следующий год.

Самый знаменитый памятник деревянной архитектуры Карелии – Преображенская церковь Кижского погоста – остается закрытым для посетителей более сорока лет. Реставрация уникального 22-главого храма началась в 2009 году, ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. В ходе работ карельским реставраторам удалось устранить серьезные деформации многотонной деревянной конструкции церкви, возведенной в XVIII столетии, и это позволило убрать металлический каркас, который на протяжении десятилетий поддерживал памятник.

Торжественное открытие храма после реставрации планировалось на 19 августа. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции руководство музея-заповедника "Кижи" перенесло торжества на следующий год. Между тем за месяц до планировавшегося открытия храма на заповедном острове побывала комиссия территориального управления министерства культуры России, которая должна была принять выполненные реставрационные работы. Но комиссия отказалась подписывать акт приемки работ.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.