Комиссия Минсельхоза Карелии проголосовала против формирования новых участков для выращивания форели

Республиканские власти прислушались к протестам противников открытия новых форелевых ферм.

Комиссия по формированию границ рыбоводных участков министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии единогласно высказалась против новых участков для выращивания форели в Питкярантском, Суоярвском и Пудожском районах. Новые форелевые фермы предполагалось разместить на Онежском и Ладожском озерах, а также на озере Суйстамонъярви.

Напомним, эти намерения вызвали протесты местного населения, поскольку выращивать форель планировалось в местах, которые пользуются популярностью у любителей природы. Накануне заседания комиссии жители Суоярвского и Питкярантского районов направили в Минсельхоз Карелии более 700 подписей против формирования рыбоводного участка на озере Суйстамонъярви. Противники открытия форелевых ферм считают, что товарное рыбоводство на внутренних водоемах Карелии наносит серьезный урон экосистеме водоема и экологии в целом.