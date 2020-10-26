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Комиссия подтвердила загрязнение нефтепродуктами реки Чиркка-Кемь после аварии на Белопорожских ГЭС

Новости. Общество
07:50, 27 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Устранить загрязнение реки нефтепродуктами власти Карелии пообещали в течение 2-3 дней.

По поручению главы Карелии 26 октября премьер-министр Александр Чепик провел заседание Комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По информации, прозвучавшей на заседании, накануне было установлено, что на реке Чиркка-Кемь вдоль линии берега обнаружена тонкая пленка нефтепродуктов. Масляные пятна появились на месте располагавшейся неподалеку деревни Шомба. Выяснением причин и установлением источника загрязнения займутся соответствующие органы, пообещали в правительстве.

На комиссии было принято решение о заключении договора между Кемским районом и профильной организацией, которая устранит последствия загрязнения. Специалисты приступят к ликвидации загрязнения 28 октября. Срок проведения работ – два-три дня.

Ситуация после аварии на Белопорожских ГЭС находится под контролем правительства региона и федеральных ведомств, угрозы для населения нет, сообщили власти Карелии.

Напомним, вечером 24 октября на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь, прорвало дамбу. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины. По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. Из-за аварии пуск Белопорожских ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

Напомним, Белопорожские ГЭС – первый в России объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Сумма инвестиций – около 12 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объекта изначально был запланирован на июнь 2020 года. Однако не состоялся до сих пор.

Ранее глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении после аварии на электростанции масляных пятен на реке Чиркка-Кемь.

 

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Комментарии

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Клещ
2020-10-27 08:26:57
А голова Кемской волости недавно (цитата): "Признаков попадания вредных веществ в воду не обнаружено, имеется значительное загрязнение воду вследствие размывания материалов плотины и прилегающей территории. Поэтому ниже по течению может наблюдаться помутнение и повышенное содержание неорганического осадка. Опасности для экологической обстановки не наблюдается", - пишет Дмитрий Петров.
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