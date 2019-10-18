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Новости. Экономика
06:40, 18 Октября 2019
фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Комитет Госдумы предложил увеличить финансирование ФЦП Карелии в 2020 году на 336 млн рублей

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Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в заключении на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы обратил внимание на ФЦП развития Карелии.

В документе отмечается, что на ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в следующем году предусмотрено 3 млрд рублей из федерального бюджета.

В настоящее время, по данным парламентариев, в Госдуме рассматривается проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Указанным документом из ФЦП исключаются такие важные для региона мероприятия, как реконструкция посадочной площадки в Костомукше на сумму 105,8 млн. рублей и реконструкция посадочной площадки в Сортавале на сумму 230,2 млн. рублей.

"В связи с этим, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении объемов федерального финансирования данной ФЦП в 2020 году на 336 млн. рублей для обеспечения реконструкции посадочных площадок в целях развития малой авиации и пассажирских авиаперевозок на территории Республики Карелия", - отмечается в заключении Комитета Госдумы.

В Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока входит депутат от республики Валентина Пивненко.

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Комментарии

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Изя
2019-10-18 10:35:37
С чьих слов эта информация ? Единороса Валентины ? Ну Ну ждите (((((((((((
Гость
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